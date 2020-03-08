Венедиктова подала в суд на «Украинскую правду» и «Центр противодействия коррупции»

08.03.2020, 10:28, Новости дня

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала в суд на общественную организацию «Центр противодействия коррупции» и издание «Украинская правда» за статью «Спрут Авакова: Как «временный министр» наращивает свое влияние в силовом блоке». Об этом она рассказала в Facebook 7 марта.

Венедиктова утверждает, что опубликованная в статье информация будто-то бы ее муж Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР, а Руслан Бирюков был назначен ее советником благодаря Колеснику не соответствует действительности.

Венедиктова требует компенсацию в 150 тыс. грн у ответчиков: «Украинской правды», редактора-основателя издания Алены Притулы и «Центра противодействия коррупции».

«Цель показать (и делать это системно), что врать должно стать экономически невыгодным. И остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью. Честь и достоинство – это базовые принципы», – отметила руководитель ГБР.

Муж Венедиктовой работает в Департаменте киберполиции. В статье «Украинской правды» говорится, что Венедиктова берет супруга на важные встречи и даже на собеседования с потенциальными сотрудниками.

Не дивлячись на те, що після відвертої брехні і суто особистісних нападів, (ну не подобаюсь я їм), я не читаю ані… Posted by Irina Venediktova on Laupäev, 7. märts 2020

Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин в Facebook прокомментировал иск Венедиктовой шуткой: «Иск, надеюсь, она написала лучше подозрения [пятому президенту Украины Петру] Порошенко».

Irina Venediktova подала в суда на Центр Протидії Корупції і УП. Позов, сподіваюся, вона написала краще від підозри Порошенку 🤣. Posted by Vitaliy Shabunin on Laupäev, 7. märts 2020

Венедиктова назначена врио директора ГБР 27 декабря 2019 года.