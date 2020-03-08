В Днепре аэропорт временно прекратил работу — на его территории нашли боеприпасы времен Второй мировой войны

08.03.2020, 10:28, Новости дня

В Днепре временно приостановили работу международного аэропорта «Днепропетровск», на его территории нашли боеприпасы времен войны. Об этом 8 марта сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что 7 марта во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта «Днепропетровск» обнаружили устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (две авиабомбы SC-10).

«По состоянию на 18 часов работы по изъятию боеприпасов приостановлены. Боеприпасы не изъяты в связи с возможным наличием в земле других взрывоопасных предметов. Работа аэропорта временно приостановлена. От ГСЧС привлечен пиротехнический расчет. Организована охрана места обнаружения и дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Продолжение работ запланировано на 8 марта», – отметили в пресс-центре.

На сайте аэропорта указано, что все рейсы отменены, ближайшие ожидаются вечером.