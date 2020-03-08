Пьяный уроженец Мурманской области поджег жену на Масленицу

08.03.2020, 10:19, Разное

Уроженец Мурманской области в нетрезвом состоянии поругался с женой и решил ее поджечь. Преступление было совершено во время масленичных гуляний.

По данным телеканала «360», пара распивала спиртное, когда началась ссора на почве ревности. Злоумышленник облил избранницу уайт-спиритом и поджег. Пострадавшая попала в больницу с ожогами 3% тела. Ревнивца арестовали, он признался в содеянном.



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