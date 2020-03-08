Сын судьи застрелил из ружья лучшего друга: шокирующие подробности
08.03.2020, 10:19, Разное
Как пишет телеграм-канал Life Shot, трагедия произошла вечером 7 марта в одном из подъездов многоквартирного дома. Мальчика нашли на лестничной площадке седьмого этажа.
Оказалось, к этому может быть причастен сын судьи – друг-ровесник погибшего. Сразу после случившегося подозреваемый скрылся с места происшествия. Более 12-ти часов его ищут правоохранительные органы.
Как установило следствие, во время игр один из подростков выстрелил в рот товарищу из отцовского оружия. Известно, что в субботу они праздновали день рождения.
О подростках соседи отзываются как о добрых и совершенно мирных людях. Однако уже бывали случаи, когда сын судьи мог резко вспылить во время конфликта и выйти из себя.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Помимо подозреваемого также ищут ружье, из которого был сделан выстрел.
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