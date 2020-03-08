Бренд Changan представил новый кроссовер Uni-T

08.03.2020, 10:18, Новости дня

В Китае официально презентовали обновленный кроссовер Changan Uni-T, который выполнен на новой платформе.

Известно, что разработчики применили под капотом паркетника 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 180 л.с. мощности. Также сообщается, что новинка имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач. Вместе с тем представитель марки анонсировал, что серийная модификация практически не отличается от ранее показанного концепта.

В свою очередь, автомобиль имеет стильную решетку радиатора, увеличенные воздуховоды, а также современную головную оптику. Остальные характеристики и стоимость кроссовера Changan Uni-T будут известны несколько позже, когда будут определены все комплектации.