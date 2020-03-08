Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе

08.03.2020, 10:07, Новости дня

Сирийские военные обнаружили место, где боевики планировали провокацию с использованием химического оружия. В городе Серакиб в одном из домов в ходе инженерной разведки бойцы правительственных сил обнаружили емкость с химическим веществом, самодельное взрывное устройство и экипировку для работы с опасными химическими реагентами, передает телеканал "Россия 24".

"В ходе более тщательного досмотра рядом с баллоном с жидкостью было обнаружено самодельное взрывное устройство с подведенными проводами. Наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа это хлор", — рассказал заместитель командира роты РХБЗ Хассан Башир.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Серакиб с целью срыва продвижения правительственных сил около 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами. Далее они собирались обвинить сирийскую армию в применении запрещенных веществ.

По данным ЦПВС, террористы нарушили герметичность одной из емкостей и получили отравление, не сумев осуществить провокацию.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Кабмин изменил «абсолютно советское» название школьного предмета «Защита Отечества»

16.01 / Арахамия заявил, что фракция “Слуга народа” не поддержала отставку Гончарука

20.01 / Стало известно, что Джонсон сам искал контакта с Путиным в Берлине

25.01 / Россия и Украина могут провести чемпионат Европы по гандболу вместе

06.03 / Женское тело во всех ракурсах покажут в Новосибирске на выставке

06.03 / Асад оценил результаты переговоров президентов РФ и Турции

31.01 / Обнаружено тело погибшего при обрушении СКК «Петербургский»

27.12 / НБУ за один день выкупил с рынка рекордные $700 млн

28.01 / OMV назвала недостаточной поддержку «Северного потока – 2» в Европе

21.01 / Автоновости: «Красивые» автономера на Госуслугах будут стоить до 6 000 000 рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика