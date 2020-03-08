Швейцарская прокуратура проверит президента ФИФА

08.03.2020, 10:07, Новости дня

Швейцарская прокуратура начала проверку в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Глава мирового футбола подозревается в получении конфиденциальной информации.

Следственные органы рассматривают эпизод 2015 года. В это время Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА. Есть подозрения, что Инфантино, пользуясь дружескими отношениями с региональным прокурором, получил сведения о ходе расследования коррупционных схем в ФИФА, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям швейцарской прокуратуры, будущий президент ФИФА трижды получал информацию, не предназначавшуюся для него. В знак благодарности Инфантино якобы приглашал информатора на знаковые матчи



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / IIHF обеспокоена угрозой коронавируса грядущему чемпионату мира

15.01 / Глава Нафтогаза оказался шокирован осведомленностью Путина по газовым вопросам

05.03 / В Казахстане задержали контрабандистов оружия из России

04.03 / Медсестра из Сиэтла рассказала о проблемах в больницах в связи с коронавирусом

18.02 / Серия «А». «Милан» с минимальным счетом обыграл «Торино»

17.01 / Украинская сторона настаивает, чтобы разведение войск на Донбассе состоялось на четырех участках – СМИ

03.03 / Число погибших от коронавируса в Италии почти достигло 80

11.02 / Коронавирус может остановить завод Nissan в Петербурге

19.02 / Переводчик зондеркоманды попросил не депортировать его из Канады

15.01 / Вакарчук о своем отдыхе в Таиланде: Выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика