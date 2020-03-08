В Зеленограде задержан виновник поножовщины на дороге

08.03.2020, 10:07, Новости дня

В Зеленограде задержан мужчина, который вечером 6 марта в ходе дорожного конфликта ударил своего оппонента ножом в живот, а затем скрылся. Это случилось на проезжей части под пешеходным мостом через Московский проспект в 6-м микрорайоне города.

Пострадавший водитель — мужчина 1990 года рождения — был госпитализирован с проникающей колото-резаной раной брюшной полости. Подозреваемого задержали накануне, 7 марта, в 13:00. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает ТАСС.