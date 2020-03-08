Учёные из Бельгии предложили использовать насекомых в качестве альтернативы животным жирам

08.03.2020, 10:07, Разное

Учёные из Ghent University (Бельгия) проводят исследование с целью поиска наиболее подходящей альтернативы для животных жиров. Специалисты предложили использовать вместо последних продуктов ингредиенты, полученные при переработке насекомых.

Авторы проекта начали эксперимент с личинок чёрной львинки. На начальном этапе мушек замачивают в воде, затем перебивают блендером и получают однородную массу серого цвета, а уже её при помощи центрифуги разделяют, получая масло. «Альтернативный» продукт использовали при приготовлении выпечки и, по словам учёных, добровольцы практически не ощущали разницы, когда количество полученной из насекомых добавки не превышало четверти положенного по рецепту животного жира. При этом, когда в пирог добавляли масло личинок и молочный жир в пропорции 50/50, то люди отмечали «специфический» и не очень приятный для них вкус.

Один из руководителей данного исследования Дайлан Цомп Сос говорит, что использование альтернативы животного жира имеет ряд положительных моментов. В первую очередь масло из насекомых экологичнее и эффективнее. Кроме того, его производство может оказаться дешевле, так как насекомым требуется меньше корма и ресурсов, чем животным.