Подготовленные для провокации химвещества нашли в Саракибе

08.03.2020, 9:51, Новости дня

Сирийские военные обнаружили в городе Саракиб в Идлибе химические отравляющие вещества, которые свидетельствуют о попытке проведения террористами провокации.

В одном из домов в жилом квартале Саракиба в ходе досмотра военные обнаружили баллон с вытекшей жидкостью и элементы средств химзащиты, передает РИА «Новости».

Также «в ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведенными проводами».

«Наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа это хлор», – рассказал офицер сирийской армии на месте.

Саперы обезвредили самодельное взрывное устройство.

Российский центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Саракиб с целью срыва продвижения правительственных сил группа примерно из 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, которые были наполнены отравляющими химическими веществами, чтобы потом обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ.

Однако из-за отсутствия опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами террористы нарушили герметичность одной из емкостей и получили отравление, не сумев осуществить провокацию.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Интенсивный артиллерийский обстрел террористы устроили за час до вступления в силу российско-турецких договоренностей. Боевики наносили удары как по трассе М5 (Дамаск – Алеппо), так и по объездной дороге.