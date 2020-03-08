В интернете вспомнили о нереализованном проекте минивэна Lada Kalina ВАЗ-1120

08.03.2020, 9:37, Разное

Пользователи Сети в очередной раз вспомнили о замороженном проекте минивэна Lada Kalina российского производителя транспорта АвтоВАЗа. Они обсудили фотоснимки прототипа ВАЗ-1120, а также сравнили его с выпущенными автомобилями российского автогиганта.

Впервые прототип минивэна ВАЗ-1120 был продемонстрирован на выставке автомобилей в Тольятти в 2002 году. Основывался он на базе Lada Kalina с тем отличием, что производитель оснастил его кузовом универсала. Кроме того, отличался ВАЗ-1120 от Kalina передней частью кузова и крышей.

Минивэн ВАЗ-1120 мог получить 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель или 1,8-литровый силовой агрегат. Благодаря просторному салону в автомобиле могли поместиться до семи взрослых людей. Но из-за проблем с финансами проект так и не смогли реализовать.



Серийное производство минивэна ВАЗ-1120 было запланировано на 2008 год. Информации о возобновлении проекта АвтоВАЗ с тех пор никакой не давал, хотя у других брэндов, реализующих свою продукцию в РФ, продажи минивэнов находятся на низком уровне, поэтому отечественный производитель в основном изготавливает бюджетные седаны и кроссоверы.