Гаджеты: Озвучены технические характеристики смартфона Nokia 5.3

08.03.2020, 9:30, Разное

В Сети появились первые подробности о технических характеристиках смартфона Nokia 5.3. Экран 6,5 дюймов и круглый модуль основной камеры стали самыми главными отличительными чертами устройства.
Внешность Nokia 5.3 привлекает внимание многих поклонников, но и вызывает ряд вопросов среди недоброжелателей. Дисплей с диагональю 6,5 дюймов практически не выделяется на фоне конкурентов, а вот основная камера в круглом дизайне привлекает внимание. Несмотря на это, многие эксперты сомневаются в его популярности из-за озвученных технических характеристик.

Инсайдеры сообщили, что устройство получит процессор Snapdragon 660 или 665, который будет работать в паре с 3-6 Гб ОЗУ. Собственная память ограничится наличием 64 Гб. Основная камера обзаведётся модулями с 16 и 5 Мп, а также двумя объективами по 8 Мп. Фронтальная только одним на 8 Мп. Аккумуляторная батарея имеет объём 4000 мА·ч.

Камнем преткновения стала цена в размере 180 долларов или 12,3 тыс. рублей. Многие аналитики сомневаются в успехе как раз из-за довольно большой стоимости на фоне конкурентов из Китая, которые за эту цену могут предоставить устройства с куда более производительными характеристиками.



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