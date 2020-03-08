Шесть британских истребителей поднимались в небо на перехват российских самолётов

08.03.2020, 9:36, Новости дня

Шесть британских истребителей Typhoon были подняты на перехват российских самолётов, которые, как пишет Sky News, «пытались войти в воздушное пространство» Соединённого Королевства. Позднее ВВС Британии, комментируя ситуацию, заявили, что это был «рутинный ответ на приближение российских самолётов».



Reuters

Шесть истребителей ВВС Великобритании были подняты в воздух на перехват, как считает Sky News, российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые «пытались войти в британское воздушное пространство».

По информации Министерства обороны Британии, воздушные суда направлялись к северо-западному побережью Шотландии. При этом, как отмечает издание, оборонное ведомство не уточнило, о каком количестве российских самолётов идёт речь.

На перехват были подняты 4 британских истребителя Typhoon с авиабазы Лоссимут, ещё два — с базы Конингсби. В дополнение к ним с базы Бриз-Нортон был отправлен самолёт-заправщик Voyager.

В итоге, как отмечается в статье, британские истребители вынудили российские суда сменить курс.

«Это был рутинный ответ на приближение к британскому воздушному пространству российских самолётов, и он был скоординирован с несколькими союзниками по НАТО», — прокомментировали ситуацию ВВС Великобритании.