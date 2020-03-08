Врач рассказал об опасности диагноза Олега Тинькова

08.03.2020, 9:30, Новости дня

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал диагноз российского бизнесмена Олега Тинькова.

Гутник рассказал, что острая форма лейкемии, обнаруженная у Тинькова, имеет свою специфику и требует незамедлительного лечения, передает «Вечерняя Москва».

«Острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия. В таких обстоятельствах нужно забыть обо всех судебных тяжбах и срочно ложиться в клинику, начинать химиотерапию под контролем грамотных онкологов», – подчеркнул онколог.

Он отметил, что заболевание имеет «несколько вариантов» и всегда требует госпитализации и химиотерапии.

«Неострого лейкоза нет в принципе – условно можно так назвать только ремиссию. Хочется пожелать Олегу Тинькову победы над этим тяжелым заболеваниям, ведь самое главное то, что оно не позволяет ждать. Времени на раскачку просто нет», – сказал врач.

Гутник указал, что с таким заболеванием бизнесмену необходимо в первую очередь заняться лечением.

«А со всем остальным он как-то справится – на таком фоне все прочие проблемы меркнут и становятся второстепенными», – заключил специалист.

Ранее Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии.

До этого минюст США обвинил Олега Тинькова в том, что российский бизнесмен якобы предоставил заведомо ложные сведения о своих активах.

Сообщалось, что Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание.