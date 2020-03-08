Близкие убитого в Санкт-Петербурге подростка рассказали о трагедии

08.03.2020, 9:11, Новости дня

Близкие подростка, которого нашли мертвым в подъезде одного из домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга, рассказали об обстоятельствах трагедии.

По словам близких погибшего, накануне происшествия мальчик собирался посетить день рождения одного из своих друзей, передает «Пятый канал».

«Сам по себе мальчик не пьет, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же. Не знаю, откуда у них оружие», – рассказал источник.

Дядя подростка добавил, что он, вероятно, был знаком с сыном судьи.

«Раз они там были на дне рождении, значит, были знакомы: одноклассники, друзья», – отметил мужчина.

Напомним, об обнаружении тела подростка с огнестрельным ранением головы ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК, ведется розыск подозреваемого в совершении преступления.

По предварительным данным, квартира, рядом с которой было обнаружено тело, принадлежит судье. Сообщалось, что там якобы мог находиться вооруженный мужчина, в связи с чем был подготовлен штурм. В квартире никого не оказалось.



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