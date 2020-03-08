Учёные: Чрезмерное использование компьютера и смартфона провоцирует переутомление мозга

08.03.2020, 9:07, Разное

Японские учёные в результате проведённого исследования пришли к выводу, что чрезмерное использование компьютера и телефона чревато переутомлением головного мозга. В свою очередь данная проблема может провоцировать у человека развитие депрессии и нарушение психической деятельности, или маразм.

Аюми Окумура, руководитель клиники, специализирующейся на проблемах с памятью, отмечает, что данные нарушения в последние годы диагностируются всё чаще у людей 30-60 лет. Причина такой тенденции, по мнению специалиста, в массовом использовании различных гаджетов, включая те же смартфоны или компьютеры. Люди получают огромные объёмы информации, но головной мозг не в состоянии её всю обработать, а это по сути превращает его в «свалку» и приводит к переутомлению органа.

Японский учёный Есикуни Эдагава объясняет, что в головном мозге за упорядочение полученных данных отвечает префронтальная кора в лобной доле. Она же «ответственна» за эмоции, контроль памяти, мышление и решение поставленных задач. Однако слишком большой поток данных способствует нарушению функций, а это приводит к потере человеком интереса и мотивации, снижению возможности к обучаемости, повышает риск ошибок.

Во избежание проблем специалисты рекомендуют меньше времени уделять гаджетам. К примеру, во время еды, просмотра телевизора или работы за компьютером не стоит отвлекаться на смартфон. Кроме того, необходимо соблюдать режим сна, так как именно в этот период происходит восстановление мозга.