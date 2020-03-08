Участница шоу «Холостяк» Лиза Адаменко на отдыхе в Барселоне сорвалась с большой высоты

08.03.2020, 9:07, Разное

Участница нового сезона романтического шоу «Холостяк» Лиза Адаменко некоторое время назад отдыхала в Барселоне. Тогда и произошёл инцидент с падением с большой высоты, но в итоге всё закончилось благополучно и модель смогла продолжить участие в съёмках программы.
До начала участия в проекте у Лизы Адаменко были серьёзные отношения с рэпером Рептаром и они, по слухам, до сих пор так и не завершились. Модель, вступившая в борьбу за сердце очередного холостяка, продолжает общаться с возлюбленным. Вместе пара недавно ездила в Барселону, где, как пояснил в интервью интернет-порталу «СтарХит» рэпер, Адаменко сорвалась с высоты примерно двухэтажного дома, пытаясь сфотографировать одну из достопримечательностей.

Модели потребовалась госпитализация, однако медики серьёзных травм не обнаружили и выписали пациентку. После этого Лиза Адаменко снова продолжила работу в проекте «Холостяк» и борется с другими претендентками за внимание Антона Криворотова.



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