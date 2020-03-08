Уроки либерализма

08.03.2020, 9:05, Разное

Публикации «Медузы» по делу «Сети» должны научить гражданское общество свободе слова.

Ну что? Теперь в «кейсе “Медузы”» есть не только новое дело, но и новый труп. А гражданское общество получило жесткий урок.

Когда вышел первый текст «Медузы» о возможной причастности трех фигурантов дела «Сети» к двойному убийству, уважаемые люди, претендующие на репутацию в либеральной среде, прямо написали, что «Медуза» плоха только потому, что не подумала, как материал повлияет на судьбу обвиняемых, и редакция работает на органы. Это, например, сделали Ольга Романова, Виктор Шендерович. Об этом говорили даже журналисты.

Однако уже на следующее утро некоторые из них поняли, что общество не ограничилось обсуждением фактуры дела — начался серьезный разговор о непонимании либеральным истеблишментом основ демократии.

Вечные иконы либерализма, они не понимают, что такое свобода слова, и думают, что это право распространять только правильную, с их точки зрения, информацию.

Кое-кто устыдился, и вот уже стали писать, откатывать назад и оговариваться, что они-то понимают суть профессии, но якобы конкретно «Медуза» не провела должного расследования и выдала сырую информацию. Видимо, предполагается, что журналисты, получив признание в убийстве, должны сами довести дело до суда, дождаться приговора, апелляции и уж потом публиковать данные.

И чем больше журналистов вставали на защиту «Медузы», тем изощреннее менялись мотивы тех, кому накануне пришло в голову обвинить издание в сливе и даже бессердечии.

Чего только ни придумали! Правозащитник Алексей Федяров заявил, что следствие точно не могло не проверить эту версию, так что все, мол, отбой. Роман Захаров из Фонда защиты гласности стыдил «Медузу» упоминанием возможной наркоторговли.

Были и оригинальные реакции: так, Зоя Светова опубликовала письмо Дмитрия Пчелинцева («Новая газета» тоже его опубликовала — Ред.), и многие коллеги Световой назвали его исчерпывающим. Журналист Аркадий Дубнов заявил даже, что письмо Пчелинцева делает «излишним споры с ревнителями так называемой «чистой журналистики»: дескать, вот, человек в организации убийства не признается, все свободны, закрывайте дело… Алексей Навальный назвал поступок «Медузы» негодяйским.

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Ну а теперь есть детальное признание Алексея Полтавца в убийстве, есть найденное в соответствии с его информацией тело. Есть несколько журналистов и правозащитников, например Алексей Полихович, Александра Крыленкова, рассказавшие, что они давно слышали об этой версии, но не осмелились идти против гражданского общества. Есть родители Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, заявившие, что подозрения у них появились еще раньше.

Сейчас либеральному истеблишменту духу не хватает признать, что они ошиблись и с пониманием роли СМИ в обществе, и с оценкой материала «Медузы».

По-хорошему бы, всем тем, кто кричал «Позор!» и призывал заткнуться с целью спасения обвиняемых, надо принести редакции извинения. А потом посидеть дома, хорошенько подумать и попытаться доказать, что они из этого урока все же поняли чуть-чуть про свободу слова и журналистскую этику… Кому-то надо первым перестать упираться в лужу рогом и сказать, что он занял общественно опасную позицию. Это же лидеры мнения, наши самые деятельные и политически амбициозные представители гражданского общества, они целью своей жизни ставят построение для нас светлого будущего.

Человек сказал «я убил» и показал, где труп. Не надо было об этом писать? Да идите вы с таким будущим!

Достоевского из-за «Бесов» считают реакционером не потому, что он изложил позицию консерваторов, — прогрессисты вот уже 150 лет попросту отказываются верить, что убийство революционерами студента Шатова было возможно. Они ведь не читали про казнь нечаевцами студента Иванова и потому твердят второй век, будто Достоевский бросил тень на революционеров. Истории крепко не выучили.

Никто из нас пока не знает, как погибли те, кого откопали в рязанском лесу. Но благодаря публикациям «Медузы» мы получили шанс это выяснить. Остальное к свободе слова отношения не имеет.

Анастасия Миронова

журналист