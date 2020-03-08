Экс-премьер Украины Алексей Гончарук улетел в Португалию

08.03.2020, 8:54, Новости дня

7 марта бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел в Португалию. Об этом сообщает LIGA.net.

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Гончарук сообщил, что летит в отпуск, и пообещал ответить на вопросы о Кабинете Министров после возвращения.

Издание также опубликовало фото из самолета, на котором летит экс-премьер.

Журналистка LIGA.net, оказавшаяся с Гончаруком в одном самолете, уточнила, что тот летит сам.

«Страна» отмечает, что Гончарук с задержкой рейса в 40 минут вылетел в Лиссабон из аэропорта в Жулянах, воспользовавшись услугами лоукост-компании Wizz Air.

Гончарук стал премьер-министром 29 августа 2019 года. 4 марта Верховная Рада отправила его в отставку. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль, занимавший пост вице-премьера в правительстве Гончарука.



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