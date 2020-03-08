Полиция открыла дело о похищении жительницы Одессы. Подозреваемые – правоохранители

08.03.2020, 8:54, Новости дня

Управление Национальной полиции Одесской области открыло уголовное производство по факту похищения жительницы Одессы, сообщила пресс-служба ведомства.

«30-летняя одесситка сообщила, что трое неизвестных мужчин в течение часа удерживали ее в машине, требуя деньги. В ходе расследования установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов полиции Одессы», – сказано в заявлении.

На время проведения расследования по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека) сотрудников полиции отстранили от работы. Об инциденте также уведомили управление внутренней безопасности в Одесской области и Госбюро расследований.

По данным издания «Думская», в похищении женщины подозревают трех сотрудников Малиновского отдела полиции Одессы: капитана полиции Константина П., старшего лейтенанта Алексея Г. и лейтенанта Олега М.

Источник издания заявил, что инцидент произошел 5 марта. «Копы схватили девушку прямо на улице, запихнули ее в Toyota Camry, принадлежащую одному из них, заклеили рот скотчем и сковали руки наручниками. Они рассказали одесситке, что она якобы торгует наркотиками и поэтому должна заплатить им $10 тысяч, чтобы не сесть в тюрьму», – пишет издание.

Когда женщина отказалась платить, ее выбросили из машины.

По данным «Думской», подозреваемых задержали.