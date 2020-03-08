Полиция открыла дело о похищении жительницы Одессы. Подозреваемые – правоохранители
08.03.2020, 8:54, Новости дня
Управление Национальной полиции Одесской области открыло уголовное производство по факту похищения жительницы Одессы, сообщила пресс-служба ведомства.
«30-летняя одесситка сообщила, что трое неизвестных мужчин в течение часа удерживали ее в машине, требуя деньги. В ходе расследования установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов полиции Одессы», – сказано в заявлении.
На время проведения расследования по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека) сотрудников полиции отстранили от работы. Об инциденте также уведомили управление внутренней безопасности в Одесской области и Госбюро расследований.
По данным издания «Думская», в похищении женщины подозревают трех сотрудников Малиновского отдела полиции Одессы: капитана полиции Константина П., старшего лейтенанта Алексея Г. и лейтенанта Олега М.
Источник издания заявил, что инцидент произошел 5 марта. «Копы схватили девушку прямо на улице, запихнули ее в Toyota Camry, принадлежащую одному из них, заклеили рот скотчем и сковали руки наручниками. Они рассказали одесситке, что она якобы торгует наркотиками и поэтому должна заплатить им $10 тысяч, чтобы не сесть в тюрьму», – пишет издание.
Когда женщина отказалась платить, ее выбросили из машины.
По данным «Думской», подозреваемых задержали.
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