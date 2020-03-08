Календарь: 8 Марта — Международный женский день — праздник прекрасных дам

08.03.2020, 8:51, Новости дня

Международный женский день сегодня отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах — России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Украине — он является национальным праздником.

Идею празднования дня 8 Марта выдвинула лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин в 1910 году в Копенгагене, в ходе 2-й Международной конференции работающих женщин. Его целью она назвала борьбу женщин за свои права.

Примечательно, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла именно в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий. В общем, истории свойственно повторяться.

Официальный статус Международного женского дня этот праздник приобрел по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. В этот день дамы всех континентов имеют возможность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой столетия борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.

В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала сексуальную забастовку против мужчин; во время Французской революции парижские женщины, выступавшие за «свободу, равенство и братство», организовали марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам избирательного права. Международный женский день — это праздник всех женщин, ставших творцами истории.

И всё же сейчас это праздник весны и внимания к прекрасному полу, когда мужчины могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой. Уже традиционно президент России Владимир Путин поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днём.

События дня:

1722 г. — по указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюдения за погодой в Российской империи.

1887 г. — Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.

1888 г. — в ходе полигонных испытаний император Александр III произвел выстрелы из пулемета Максима, после чего это оружие поступило на вооружение российской армии.

1950 г. — СССР объявил о наличии атомной бомбы.

1965 г. — 8 марта стал нерабочим днем.

Именинники:

Александр, Алексей, Иван, Михаил, Николай, Сергей.

Родились:

Евгений Матвеев (1922 – 2003 гг.) – советский и российский актер и режиссер.

Борис Владимиров (1932 – 1988 гг.) – советский эстрадный актер, известный как «Авдотья Никитична».

Сергей Никитин (1944 г.) — российский бард.