Ученые из Германии напечатали супермагниты на 3D-принтере

08.03.2020, 8:37, Разное

Ученые из Германии смогли напечатать супермагниты на 3D-принтере. Они объяснили, что эта технология позволяет создавать изделия абсолютно любой формы и мощности.

В настоящее время для создания супермагнитов используются технологии спекания или литья под большим давлением. Это сильно сказывается на самой структуре магнитов, мощности и их внешнем виде, не давая возможности создавать сложные элементы. Исследователи решили исправить этот недочёт, для чего использовали лазерную 3D-печать.

В качестве основного материала они использовали магнитный металлический порошок и добавляли слой за слоем, соединяя частицы друг с другом путём плавления. В итоге у них получился супермагнит нестандартной формы, сохранивший не только свои свойства, но и демонстрирующий более крепкую структуру. Полученные супермагниты планируется устанавливать в современные электродвигатели, магнитные переключатели и даже на ветряные электростанции. Причём возможность создавать сложные детали с сохранением свойств позволит сделать все механизмы гораздо компактнее.