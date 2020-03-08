«Похожа на Кардашьян»: Анастасия Решетова поддержала тренд на чёлку

08.03.2020, 8:37, Разное

Отечественная модель Анастасия Решетова на странице в Instagram опубликовала фото с новым имиджем. Возлюбленная рэпера Тимати решила поддержать тренд на чёлку, из-за чего некоторые подписчики посчитали, что она теперь чем-то похожа на американскую светскую львицу Ким Кардашьян.

На обнародованном в соцсети снимке Анастасия Решетова запечатлена в чёрной широкой куртке, с распущенными длинными волосами и с остриженной рваной чёлкой. Модель поинтересовалась у поклонников, нравятся ли им изменения в причёске. Раньше избранница Тимати предпочитала ходить без чёлки, но, вероятно, решила поддержать тренд вслед за Викторией Боней и Анной Семенович.



В комментариях одной из первых «отметилась» актриса Наталья Рудова, вместо слов оставившая эмодзи в виде огня и сердец. Некоторые фолловеры сравнивают Решетову на новом фото с Кардашьян, но в целом большинство положительно оценивают изменение имиджа, считая, что настоящую красоту невозможно ничем испортить.