Крупный пожар произошел в жилом доме в Удмуртии

08.03.2020, 8:30, Новости дня

Пожар произошел в жилом доме в поселке Игра в Удмуртии, результате погиб один ребенок, еще пострадали семь человек, из них трое детей, информирует пресс-служба МЧС России.

В МЧС сообщили, что к 6.00 мск «горели восемь квартир в двух подъездах», площадь пожара составила 150 кв. метров, передает ТАСС.

«По предварительной информации, всего восемь пострадавших, в том числе четыре ребенка, из них один погиб», – добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, пожарные эвакуировали из дома 20 человек. В 06.14 мск была объявлена ликвидация открытого горения. Причина пожара устанавливается.

Дом, где произошел пожар, кирпичный с тремя подъездами, в нем 12 квартир. К ликвидации пожара привлекались 30 единиц техники и 70 человек, от МЧС РФ – семь единиц техники и 21 человек личного состава.

Ранее пожар произошел в отеле в центре Москвы.



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