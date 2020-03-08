«Мы не подстраивались под олигархов». Гончарук записал обращение к украинцам

08.03.2020, 8:22, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук разместил 7 марта в Telegram видеообращение, в котором прокомментировал работу своей команды.

«Хочу поблагодарить всех, кто был рядом и доверял нашему правительству эти шесть месяцев. Всем тем, кто писал, звонил и просто поддерживал нас последние пять дней. За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений», – сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что многое не успели сделать.

«Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью, всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу. …Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное ради успешного будущего нашей страны. Иное просто невозможно», – отметил экс-премьер.

По его словам, «новое поколение есть».

«Именно от нас зависит успешное будущее нашей страны», – считает Гончарук.

Гончарук стал премьер-министром 29 августа 2019 года. 4 марта Верховная Рада отправила его в отставку. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль, занимавший пост вице-премьера в правительстве Гончарука.

7 марта «Страна» сообщила, что экс-премьер улетел в Португалию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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