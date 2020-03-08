Украинцы считают, что лучшими постами для женщин по эффективности являются президент и премьер – опрос

08.03.2020, 8:22, Новости дня

Граждане Украины в феврале считали женщину более эффективной на должностях президента и премьер-министра. Такие результаты исследования Социологическая группа «Рейтинг» представила на своем сайте 4 марта.

Респондентам был задан вопрос: «Как вы считаете, кто – мужчина или женщина – мог бы быть более эффективным на указанных должностях?»

Наибольшую долю ответ «однозначно женщина» получил относительно президента и премьер-министра – по 14%. Должность главы правительства при этом имеет больше положительных отзывов (8% против 6%).

Положительно респонденты относятся также к женщинам на должности уполномоченного по вопросам установления мира на Донбассе (12%).

В то же время больше опрошенных считают, что однозначно мужчины должны занимать все девять предложенных должностей, в том числе президента (в целом 36%) и премьер-министра (29%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Социсследование проводилось с 21-го по 25 февраля среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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