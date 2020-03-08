Украинские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

08.03.2020, 8:22, Новости дня

7 марта в Нове Место в Чехии прошел этап Кубка мира по биатлону, на котором украинские спортсмены заняли второе место. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Украину представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Четыре этапа по 7,5 км украинские биатлонисты преодолели за 1.11.03,5, отстав от победителей, сборной Норвегии, на 38,2 секунды.

В ходе прохождения дистанций на восьми огневых рубежах было использовано пять дополнительных патронов: Прима неточно стрелял дважды, остальные – по одному разу.

Третьими дистанцию прошли спортсмены из Швеции, от украинцев они отстали на 5,1 секунды.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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