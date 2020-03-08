Трамп и Болсонару поручили ведомствам США и Бразилии начать работу по торговому соглашению

08.03.2020, 8:11, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и бразильский лидер Жаир Болсонару поручили ведомствам двух стран активизировать работу над торговым соглашением, следует из распространенного пресс- службой Белого дома совместного заявления политиков.

В тексте заявления указывается, что «стороны отметили потенциальные выгоды для бизнеса и рабочих от развития экономических отношений», в связи с чем «президенты поручили торговым представителям активизировать обсуждения по двустороннему торговому пакету», передает ТАСС.

Трамп подтвердил поддержку США заявке Бразилии по вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Глава Белого дома также призвал партнеров «совместно работать для достижения данной цели, что приведет к росту бразильской экономики и повышению ее конкурентоспособности».

Кроме того, Трамп и Болсонару констатировали завершение разработок в области военных исследований, сотрудничество в сфере науки и космоса.

В сентябре 2019 года глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу заявлял, что Вашингтон и Бразилиа не определили конкретные сроки заключения соглашения о свободной торговле, переговоры находятся в активной фазе.

Напомним, в феврале Бразилия заинтересовалась покупкой российских вооружений.



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