Врачи назвали 7 неожиданных причин сердечного приступа

08.03.2020, 8:07, Разное

Кардиологи решили перечислить самые неожиданные причины сердечного приступа. К примеру, в данный список попали такие факторы, как малая продолжительность сна и даже секс.

Как известно, сердечный приступ вызван резкой и полной закупоркой артерии, которая снабжает кровью главную мышцу тела. Из-за блокировки потока крови и сокращения её притока, часть органа подвержена некрозу, что приводит к его отмиранию. Эксперты отметили, что процесс может быть вызван и неожиданными причинами. Сердечный приступ нередко фиксируется в утреннее время в связи с активной выработкой гормонов, заставляющих людей проснуться. Свидетели различных негативных событий вроде пожаров, наводнений или землетрясений также в категории риска. Более того, с проблемой они сталкиваются лишь через несколько лет после произошедшего. Во время секса также существует вероятность сердечного приступа, как и во время любой физической активности (занятия спортом в том числе).

При простуде вызывается ответная реакция иммунитета, который запускает воспаление, убивающее возбудителей недуга. При этом может пострадать и сердце: согласно выводам ученых, риск сердечного приступа у людей с респираторными заболеваниями, повышается в 2 раза. Заключительными двумя неожиданными признаками является малая продолжительность сна (менее 6 часов в день), а также слишком большие порции. В данном случае вырабатывается гормон норадреналин, из-за которого повышается давление и учащается сердцебиение, пишет портал «Слово и дело».