Свитолина стала второй финалисткой теннисного турнира в Монтеррее

08.03.2020, 8:03, Новости дня

На теннисном турнире в мексиканском Монтеррее определилась вторая финалистка в женском одиночном разряде. Ею стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в полуфинале представительницу Нидерландов Аранчу Рус.

Украинская теннисистка добилась победы в двух сетах со счетом 6:0, 6:1. Соперницы провели на корте 50 минут. В финале Свитолина сразится с Марией Боузковой из Чехии.

Напомним, что призовой фонд турнира в Монтеррее превышает 250 тысяч долларов.



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