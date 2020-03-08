Команда Марадоны покинула аргентинскую Примеру

08.03.2020, 8:03, Новости дня

Завершился чемпионат Аргентины по футболу. Чемпионом страны в 34-й раз стал столичный клуб "Бока Хуниорс", обошедший на финише "Ривер Плейт".

В заключительном туре "Бока Хуниорс" за счет гола Карлоса Тевеса обыграла "Химнасию и Эсгриму", которую тренирует знаменитый Диего Марадона. "Ривер Плейт" на везде сыграл вничью с "Атлетико Тукуман" 1:1. В итоговой таблице "Бока" набрала 48 очков, а "Ривер" – 47. На третьем месте "Архентинос Хуниорс" 39 очков.

Определились команды, покидающие Примеру. Это "Атлетико Патронато" и "Гимнасия и Эсгрима". В завершившемся чемпионате команды заняли 20 и 19 места при 24 участниках. Однако в Аргентине действует рейтинг выбывания, который составляется исхода из результатов разных сезонов. Коэффициенты двух клубов оказались самыми низкими. "Химнасия" провела 73 сезона в элите, но после прихода Марадоны выбыла в Сегунду. Слабейшей команде завершившегося сезона "Колону" предстоят переходные матчи.