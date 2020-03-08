Команда Марадоны покинула аргентинскую Примеру

08.03.2020, 8:03, Новости дня

Завершился чемпионат Аргентины по футболу. Чемпионом страны в 34-й раз стал столичный клуб "Бока Хуниорс", обошедший на финише "Ривер Плейт".

В заключительном туре "Бока Хуниорс" за счет гола Карлоса Тевеса обыграла "Химнасию и Эсгриму", которую тренирует знаменитый Диего Марадона. "Ривер Плейт" на везде сыграл вничью с "Атлетико Тукуман" 1:1. В итоговой таблице "Бока" набрала 48 очков, а "Ривер" – 47. На третьем месте "Архентинос Хуниорс" 39 очков.

Определились команды, покидающие Примеру. Это "Атлетико Патронато" и "Гимнасия и Эсгрима". В завершившемся чемпионате команды заняли 20 и 19 места при 24 участниках. Однако в Аргентине действует рейтинг выбывания, который составляется исхода из результатов разных сезонов. Коэффициенты двух клубов оказались самыми низкими. "Химнасия" провела 73 сезона в элите, но после прихода Марадоны выбыла в Сегунду. Слабейшей команде завершившегося сезона "Колону" предстоят переходные матчи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Участники поисков Влада Бахова предполагают, что останки могли «подкинуть»

27.01 / Автоновости: Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Caddy

24.01 / Освободитель Освенцима: Когда я узнал, что это было за место, наступил шок

29.01 / Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков защищал Януковича в суде

16.01 / Франция решила направить авианосец на Ближний Восток

30.12 / Московская биржа открылась снижением

11.02 / В Пензе задержали несколько человек, которые приехали на приговор по делу «Сети»

17.02 / Украинка завоевала золото на чемпионате по каратэ в Дубае

28.01 / Россия отстояла водку Stolichnaya, выиграв в одном из самых длительных в мире споров по товарным знакам

21.01 / Путин поставил задачи новому правительству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика