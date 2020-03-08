Коронавирус стремительно распространяется по планете

08.03.2020, 8:03, Новости дня

В Италии из-за коронавируса официально ввели ограничения на въезд, выезд и передвижение по территории Ломбардии и еще 14 провинций. Теперь часть севера и центра Италии, по сути, на карантине. Число зараженных, помещенных в больницы, растет, жертвами инфекции уже стали более 220 итальянцев. Как в мире борются с "уханьской пневмонией"?

В Китае, где после месяцев борьбы вирус постепенно начал отступать, неожиданно появились пострадавшие от мер противодействия эпидемии. На юге страны в городе Цюаньчжоу рухнул отель, где для медицинского наблюдения размещали людей, вернувшихся из наиболее опасных районов страны. По предварительным данным, в здании было 70 человек, 50 из них удалось достать из под завалов. К сожалению, двоих — без признаков жизни.

Тем временем, куда большие опасения на этой неделе связаны с Европой. Эпицентр вспышки коронавируса сегодня — Италия, где заразились уже почти 6 тысяч человек. При этом темпы распространения болезни ужасают: более 1000 человек в сутки. Итальянские власти одобрили пакет мер по борьбе с COVID-19, который вводит ограничения на передвижение в целом ряде регионов. Туристы в срочном порядке меняют свои планы, опасаясь дальнейшего расширения карантина.

Глава службы гражданской обороны ИталииАнджело Боррелли заявил: "Как вы уже знаете, в Ломбардии сложилась трудная ситуация в больницах, не хватает мест для всех заразившихся коронавирусом. Мы надеемся на помощь других регионов, ожидаем, что они откликнутся, и можно будет отправить часть пациентов в другие медучреждения, где есть возможность разместить заболевших в соответствии со всеми необходимыми мерами".

Страдает от коронавируса не только Евразия. Так, в США число заразившихся перевалило за три сотни. Такие новости в стране, где сейчас активно проходят массовые митинги в рамках избирательной кампании, вызывают настоящую тревогу. Накануне стало известно, что на конференции республиканцев, в которой участвовали и Дональд Трамп, и вице-президент Майк Пенс, находился человек, инфицированный коронавирусом. В Белом доме поспешили заявить, что с президентом он не контактировал, а сам Трамп на встрече с президентом Бразилии Болсанару заявил, что никакой вирус не остановит его на пути ко второму президентскому сроку.

"У нас будут грандиозные митинги, и у нас все хорошо, мы проделали фантастическую работу с проблемой вируса. И справились великолепно! У нас отлично налажено сотрудничество с другими странами во всем мире. Мы установили очень жесткие, очень сильные, очень строгие барьеры", — заверил президент США. На вопрос репортера о том, обеспокоен ли глава государства тем, что вирус приближается к Белому дому, Дональд Трамп ответил: "Нет, я вообще не обеспокоен. Мы проделали огромную работу. Большое спасибо".

На сегодняшний день коронавирус проник уже почти в 100 стран. Под угрозой — летняя Олимпиада в Токио. А Всемирная организация здравоохранения заявляет, что одолеть эпидемию хотя бы к июлю поможет только чудо.