Подозрения на коронавирус у шести пациентов в Черновцах не подтвердились

08.03.2020, 7:59, Новости дня

Результаты анализов на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 у шестерых пациентов в Черновицкой области показали отрицательный результат. Об этом вечером 7 марта сообщила пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook, ссылаясь на данные, полученные из киевской лаборатории Центра общественного здоровья.

«Результаты тестов на коронавирус у шестерых буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы является негативными. Также не подтверждено COVID-19 у контактировавших с ними лиц», – сказано в сообщении.

Сегодня днем Черновицкая ОГА информировала, что с подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек. О результатах анализов седьмого пациента облгосадминистрация не сообщала.

Результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, які госпіталізовані до інфекційного відділення обласної клінічної… Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Laupäev, 7. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. в Китае; 21,1 тыс. в других странах), умерли 3,5 тыс. человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.