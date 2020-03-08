Боевики обстреляли Марьинку, ранен гражданский – штаб ООС

08.03.2020, 7:59, Новости дня

7 марта боевики обстреляли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, ранив местного жителя. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

«Российские оккупационные войска вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области. На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены полностью, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля», – сказано в сообщении.

Раненого эвакуировали украинские военнослужащие. Огонь в ответ украинские военные не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

«Противник, осуществляя преступные действия, дерзко пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям», – подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки, в районе Марьинки активизировались вражеские снайперы, что связано с тем, что в этот район прибывают из России выпускники снайперской школы.

«Вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки», – утверждают в ООС.

#ООС #Операція_ОСРосійські окупанти здійснили черговий терористичний акт проти українського народу.Сьогодні, 7…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 7. märts 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Началась проверка санатория, где ребенка обещали отправить «в дурку»

20.02 / Анкара заявила об отсутствии проблем с Москвой в Идлибе

23.01 / Владельца заправки обвинили в гибели пятерых детей в Омской области

15.02 / Россиянин Садулаев завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

20.02 / Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в России

14.01 / Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

25.02 / После вечеринки со стриптизом из питерского морга уволились сотрудники

04.02 / Ухань: военные медики готовятся к осмотру эвакуируемых россиян

26.02 / Пилоты самолета, эвакуировавшего украинцев из Уханя: Людям, которые кидали камни в наши автобусы, хотим пожелать крепкого здоровья

25.02 / Лидер «Океана Эльзы» ушел из Рады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика