Из журналистики в бокс, из банкира в бариста. Эти женщины отказались от карьеры ради любимого дела

08.03.2020, 7:59, Новости дня

Айжан работала на телевидении, но променяла узнавание на улицах на спортзал, став тренером по боксу. Алтынай занималась пиаром, но решила похудеть и в итоге стала специалистом по питанию. А Асель сбежала из банка, чтобы открыть собственную кофейню. Все эти женщины не побоялись изменить жизнь и отказаться от карьеры, чтобы стать счастливыми и заниматься любимым делом.

Айжан Садыкулова всегда увлекалась боксом. Но вместо профессиональной карьеры спортсменки в обычной жизни работала журналисткой. Карьера шла в гору: у Айжан появилась собственная передача на местном телевидении, девушку стали узнавать на улице. Но однажды она поняла, что занимается совсем не тем, что ей нравится по-настоящему. Она ушла с телеканала, надела боксерские перчатки и пошла в спортзал. Теперь Айжан учит боксу учеников, а в остальное время работает преподавателем физкультуры в частной школе.

О своем решении она ни разу не пожалела.

«Я снова стала сама собой, – говорит Айжан. – Бокс – это я и есть. Для меня это и хобби, и жизнь, это душа моя. За счет того, что я тренирую, обучаю, я наполняюсь. Этот сосуд был пустым последние пять-шесть лет, но сейчас он наполнился, стоит и радуется. Осталось только, чтобы эти цветочки расцвели».

Но в зале Айжан каждый день приходится бороться со стереотипами, что бокс – неженский вид спорта.

«Как только люди слышат слова «бокс» или что тренер по боксу – девушка, у них сразу возникает мнение, что боксер тупой, «пробитый», – рассказывает Айжан. – Я им тогда говорю: «Ну давайте поговорим, кто тут тупой, а кто – нет». Они удивляются, что боксер еще разговаривать умеет и книжки читает. Это не «тупой боксер», это ваше стереотипное мышление – не надо за человека думать заранее, не зная, кто он такой. Это главная ошибка всех кыргызстанцев».

Алтынай Джуманазарова тоже променяла успешную карьеру в пиаре и должность директора агентства на любимое дело. Все произошло, когда два года назад она решила похудеть.

«Мы много лет жили в традиционной пищевой культуре: плов, манты, лагман, шурпа. У меня был большой вес, – говорит Алтынай. – Я уже полгода в процессе сброса веса: скинула 20 килограммов и продолжаю скидывать дальше. Пришлось перестроить всю систему питания семьи, но получились очень хорошие результаты».

Сейчас Алтынай учится в академии при Медицинском университете имени Сеченова в России и работает нутрициологом – специалистом по вопросам питания. О решении бросить пиар она также не жалеет:

«Мне гораздо комфортнее сейчас, чем в предыдущей отрасли, в пиаре. Я каждый день чувствую, что приношу реальную пользу настоящим людям, я получаю большой фидбэк, – говорит она. – С моей помощью люди меняют рацион: покупают более здоровые продукты, отказываются от сладкого. Это очень мотивирует, когда ты понимаешь, что делаешь какие-то правильные вещи».

Асель Мукамбетова тоже бросила успешную карьеру в банке. Уволившись, она немедленно перекрасила волосы в любимый синий цвет (строгий дресс-код на предыдущей работе не позволял это делать) и открыла мини-кофейню на восьми квадратных метрах. Пока – только одну, но планирует арендовать помещение побольше, а может быть, когда-нибудь даже создать собственную сеть кофеен.

«Я обычный офисный работник, просто немножко накопила. Очень многие, конечно, не поняли: я человек зрелый, а тут ты продаешь кофе. Меня отговаривали, а кто-то даже сказал, что у меня кризис среднего возраста», – вспоминает Асель. Но так же как и другие героини сюжета, она ни разу не пожалела о своем решении.

«Я хочу сказать, чтобы люди не боялись действовать, если они хотят что-то исполнить, – говорит Асель. – Как бы банально это ни звучало, если это осуществимо, то нужно идти за мечтой».