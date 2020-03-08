Мужчина рассказал о странностях, которые видел во время работы гидом в пещере

08.03.2020, 7:57, Разное

Пользователь сайта Reddit с ником "USDA-approvedshit", поделился на днях историей под названием "Не все ваши коллеги живые", в которой описал свой паранормальный опыт во время двухлетней работы гидом в пещере Ветров в Маниту-Спрингс, штат Колорадо.

"По юридическим причинам я не могу назвать вам много подробностей из предлагаемых там для посетителей туров и экскурсий, достаточно того, что назову три основные экскурсии, предлагаемые для посетителей: Путешествие, С фонарями и Спелеология 101, а также две специальные экскурсии для учеников школ и других учебных заведений: С летучими мышами и Подземное приключение.

Я работал на всех из них, кроме Спелеологии 101, потому что там требовался опытный спелеолог, которым я не был (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Пещера Ветров. Фото: Chris Lott/wikimedia.org

На протяжении всех маршрутов проложено электричество, бетонированные дорожки, в нужных местах есть лестницы и поручни. Нет электричества лишь в местечке Manitou Grands, где как раз и проводится тур с фонарями.

Этот тур можно описать как пугающий. Даже с фонарями вы идете по холодному и темному подземелью, едва видя что-то по сторонам. Вокруг очень тихо и тут видели очень много странного. Я не знаю, какие из этих историй реальные, а какие ложные, но склонен полагать, что в каждой есть зерно истины.

Когда мы только обучались на гидов, мы проводили в пещере несколько часов, следуя за нашими более опытными сотрудниками и выслушивая их объяснения. И во время одного конкретного тура и я и мой друг постоянно видели некую фигуру, которая выглядывала из отверстия в потолке. У нее были сияющие глаза и она внимательно за нами наблюдала.

Мы старались этого не замечать. Дело в том, что нам с самого начала рассказали, что в пещерах искажается чувство реальности и часто настолько темно, что видно лишь пространство на протяжении вашей руки. И что тут так тихо, что в какой-то момент вы сможете услышать как кровь пульсирует у вас в ушах.

Поэтому, когда я видел этого "Голлума" в дыре на потолке, я старался не думать о том, что он может быть реальным. Таким образом и я и мой друг просто шутили о нем и я уверен, что это все-таки являлось лишь игрой воображения.

Что было совершенно реальным, я напишу сейчас. Это было в тот же день, когда я видел "Голлума", но позже и в другой части пещеры. Я и еще один сотрудник находились в длинном коридоре, в конце которого была "самая страшная комната", именно так эту пещеру описывало множество людей до нас.

Пещера Ветров. Фото: caveofthewinds.com

Я двигался по этому коридору, стараясь не обращать внимание на густую черноту за моей спиной и регулярно смотря через плечо вниз, чтобы держаться ряда гниющих деревянных перил. И вот во время очередного взгляда вниз я заметил РУКУ на деревянных перилах. Это была обычная рука, сероватая и даже не прозрачная. Она спокойно лежала на перилах, а через мгновение ее владелец поднял ее с перил и она исчезла в темноте.

Я тут же вернулся обратно к другому сотруднику и пояснил о том, что я видел. Он меня выслушал и сказал, что это звучит странно, а потом сказал, что сам ничего такого там не видел.

У меня больше не было подобного опыта в последующие дни, но было другое. К тому времени я даже привык к тому, что ощущал постоянную паранойю из-за чувства, что на меня кто-то смотрит из темноты.

В один из дней я уверенно вел свою группу вниз по узкой лестнице, ведущей в первую пещеру. Я использовал фонарик, чтобы лучше освещать путь, и когда я уже почти спустился с лестницы вниз, луч фонаря осветил пару коричневых ботинок, стоящих на нижней ступени. Их носки указывали на меня и как только я заметил их, они куда-то "ушли".

Я точно знал, кто это. Мы зовем его именем Джордж, это призрак, который живет в пещере Manitou Grands и регулярно устраивает там "призрачные шоу", как мы это называем.

Я проработал так около месяца, после чего произошла самая запомнившаяся мне встреча. Я провел группу по низкому проходу и стоял у лестницы, ожидая когда все люди войдут в главную пещеру. И тут я услышал голос позади меня. он произнес лишь "Псст", но я услышал это ясно. Я посветил фонарем там, откуда шел голос, там конечно было пусто. После этого я пошел к моей группе и продолжил тур.

Пещера Ветров. Фото: Jon Roberts / flickr.com

Еще один момент обо всех этих паранормальных явлениях, если ты являешься мишенью, то другие люди рядом с тобой ничего необычного часто просто не видят. С возрастом люди строят вокруг себя ментальные барьеры, блокирующие нас от всего необычного, в том числе от наблюдения призраков. Призраки могут прорывать эти барьеры, но далеко не у всех людей.

Таким образом, когда я вскоре услышал чьи-то шаги справа от себя, эти шаги услышали лишь двое из десяти человек в моей группе. Я бросил в ту сторону луч фонаря и там было пусто. Более того, в той стороне вообще никого из людей не стояло, наша группа была слева от меня.

Я продолжил свой тур, но внутри меня росло понимание, что происходит что-то необычное. Вероятно я стал мишенью. Я пытался продолжить тур, когда пустая канистра из-под керосина, которую выхватил мой фонарик, полетела и загремела в нескольких футах позади меня.

Призрак Джордж продолжал свое "шоу", а я вскрикнул от страха, обернулся, начал светить фонарем, а потом упал на колени и заплакал. Потом я должен был извиниться перед людьми и объяснить, что я впервые столкнулся с паранормальным явлением такого рода и ранее со мной ничего подобного не происходило.

Это был самый большой мой опыт там, но не самый жуткий.

Пещера Ветров. Фото: Jon Roberts / flickr.com

Мы как правило проводили экскурсионный туры независимо от того, сколько набиралось людей. Обычно на тур с фонарями шла группа до 12 человек, но я нередко водил группы из 4 или даже двух человек, в основном это были пары из мужчины и женщины. И когда такое происходило, было страшнее всего.

Когда я вел такую маленькую группу, я уже знал, чего стоит ожидать, а именно призрака жены Джорджа. Я несколько раз замечал в темноте нижнюю часть ее фиолетового платья викторианской эпохи и ее черные викторианские туфли на шнуровке.

В один день я повел такую пару и ощутил очень сильный страх. К счастью для меня, мужчине вскоре стало нехорошо и я быстро вывел их обоих из пещеры. Чуть позже я повел еще одну пару и теперь я не ощущал страха до одного конкретного места, той самой "самой страшной комнаты".

Как правило, во время этого тура есть семь точек остановки для отдыха и во время одной из них гиды специально рассказывают людям страшилку про существо, вылезающее из ямы в полу. При этом некоторые экскурсанты и правда уверяли, что видели, как из той ямы вылезала черная фигура и даже я сам это видел однажды.

Но даже с учетом этой страшилки, мне еще никогда не было так страшно в том месте, как в тот самый день. Даже когда я и пара просто двигались по коридору, меня начал заполнять жуткий дискомфорт и от страха все волосы на моем теле встали дыбом, а самого меня начало трясти.

Я ощутил абсолютный страх и я прямо сказал об этом паре и спросил, хотят ли они идти в "самую страшную комнату" или нет. Они сказали, чтобы мы пропустили эту пещеру, после чего мы так и сделали.

В этой "самой страшной комнате" другие сотрудники ранее регулярно ощущали как что-то дергает их за волосы, тянет их одежду и даже пытается задушить, схватив за горло. Некоторым там становилось очень плохо, другие буквально теряли сознание, третьи падали в эту яму в полу. Я не желал ощутить тоже самое.

Когда-то в этой пещере находилось индейское захоронение, но потом мумию перенесли в другое место. Однако эту пещеру изначально считали источником зла и именно поэтому индейцы назвали ее Пещерой Ветров из-за воющих звуков, похожих на завывание ветра, которые из нее издавались.

Позже я начал отдавать дань уважения этой мумии, когда снова приводил сюда людей, и больше я никогда не испытывал такого же жуткого страха. Я не шучу".