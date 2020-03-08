Ла Мано Пелуда или Волосатая рука — жуткие легенды Латинской Америки

08.03.2020, 7:56, Разное

Истории о Волосатой Руке или ла Мано Пелуда (la Mano peluda) одни из самых известных легенд латоноамериканского народного фольклора. Многие поколения выросли на страшилках о Волосатой руке, которые рассказывали им родители и бабушки с дедушками.

Обычно считается, что это стандартные для многих народов пугательные истории для малышей, чтобы они вели себя как полагается, ложились спать вовремя и не вставали ночью с кроватей. Как сравнение можно привести нашу Бабайку или "волчка, который укусит за бочок" (Паранормальные новости — paranormal-news.ru)

Латоноамериканская Волосатая рука представляет собой огромную кисть с пальцами, покрытую короткими жесткими волосами. Кому принадлежит эта рука — неизвестно, при этом рука эта огромного размера, раза в два больше чем человеческая.

По ночам эта рука подстерегает любого, кто осмелится вылезти из своей постели и пойдет бродить в темноте. Согласно одним историям, эта рука может появляться ночью в окнах, согласно другим — она хватает человека за ногу, когда тот слезая с кровати, опускает ноги на пол.

Если не вырваться, то эта рука утащит тебя в загробный потусторонний мир. Но вырваться из цепких волосатых пальцев очень непросто. Есть истории, в которых рассказывается, что некоторым детям удалось отбиться от руки, но острые когти этой руки сильно повреждали их ноги, от порезов на коже, до больших открытых ран.

Многие дети, наслушавшись таких историй, боялись вставать в туалет даже когда уже рассветало и было не так темно. Также даже будучи взрослыми эти люди испытывали по ночам сильную тревожность. Поэтому в наши дни эти страшилки рассказывают детям далеко не так часто, как раньше. В основном Волосатая рука сейчас в этих странах приобрела статус персонажа городской легенды.

Волосатая рука могла поджидать ребенка не только под кроватью, но и под другой мебелью, а еще она может не только схватить вас за ногу, но накинуться на ваше лицо (прямо как лицехват из "Чужого"), а потом сорвать кожу с лица прямо с глазами (неудивительно, что у детишек возникали после таких "сказок" нервные расстройства).

Больше всего истории о Волосатой руке рассказывали в Колумбии и Мексике, более того, там были люди, которые рассказывали о том, что в самом деле сталкивались с такой рукой и в деталях описывали какие у не длинные и острые когти и огромные волосатые пальцы.

Есть много легенд о том, с чего все началось. По одной из них эта рука принадлежала ростовщику, который жил в начале ХХ века и который имел дурную славу у местных жителей. Многие прямо говорили ему в глаза, чтобы у него отсохла рука. После своей смерти он за свои грехи был проклят Богом и эта рука у него в самом деле отсохла. Но после этого стала жить своей жизнью, по ночам выбиралась из его могилы и нападала на неосторожных людей.

По другим версия эта Волосатая рука является рукой Дьявола, ведьмы и тд. Она также может лазать по стенам и похожа в этом случае на огромного паука.

В сети можно найти и современные истории очевидцев, которые видели ту самую Волосатую руку. В частности одна из таких историй была на днях опубликована пользователем сайта Reddit:

"Мне было 7 или 8 лет, когда заметила это. Я находилась в своей комнате и дверь из нее вела на кухню, когда дверь была открыта, мне было видно стоящий на кухне холодильник. В то утро я проснулась и сидела на краю кровати, а когда посмотрела в сторону кухни, то заметила волосатую руку, которая вышла из передней части холодильника, прямо из двери.

Эта рука выглядела так, словно у нее была обгоревшая красная кожа. Когти у нее были большие и острые. Когда я заметила ее, то вскочила и побежала через другую дверь (к счастью в моей комнате было две двери) в комнату мамы. Когда я разбудила ее, я пояснила о том, что видела".

В наши дни в Мексике существует радио, которое так и называется "la Mano peluda" и в котором люди рассказывают различные страшные истории, которые с ними приключились.