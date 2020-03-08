Как приглашение России приехать в Москву на празднование окончания Второй мировой войны бросает вызов Западу

08.03.2020, 7:54, Разное

James Rodgers Senior Contributor

Орудия времен Второй мировой войны стреляют во время исторической реконструкции салюта, который был произведен 76 лет назад в честь снятия блокады Ленинграда. Санкт-Петербург, Россия, 27 января 2020 года. (AP Photo/Dmitri Lovetsky) ASSOCIATED PRESS

Ожидается, что в параде 9 мая в Москве, посвященном окончанию Второй мировой войны, примут участие до 15 000 военнослужащих.

Число западных лидеров, которые могут приехать, чтобы посмотреть этот спектакль, вызывает у дипломатов головную боль.

Происходит это потому, что хотя окончание Второй мировой войны может дать шанс — как союзникам Москвы, включая США, Великобританию и Францию, вспомнить их общую военную славу, так и бывшим врагам — отметить момент примирения, современная политическая обстановка на глобальной арене делает ситуацию намного сложнее.

В мире, где РФ и Запад вовлечены в ожесточенные словесные баталии из-за аннексии Москвой Крыма в 2014 году и продолжающейся военной поддержки Кремлём президента Башара Асада в конфликте в Сирии, приглашение посмотреть демонстрацию русскими их боевой мощи не так-то легко принять.

Дипломатическая дилемма

Политики не торопятся, они взвешивают дипломатические плюсы и минусы того, находиться ли в российской столице, когда страна отмечает 75-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Это означает, что не все приняли решение.

Известные «может быть» на этом этапе включают президента Дональда Трампа, британского премьер-министра Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщила Guardian 25 февраля.

Процесс принятия ими решений осложняется тем фактом, что президент Франции Эммануэль Макрон, который уже в течение некоторого времени пытается возобновить сотрудничество с Россией, принял приглашение еще в июле 2019 года.

Это затрудняет формулирование общего ответа Запада.

Оказать почтение Путину?

На карту поставлено многое. Хотя все западные страны приветствовали бы улучшение отношений с Россией, они не ищут его любой ценой. Западные лидеры не хотят, чтобы их присутствие рассматривали в качестве знака почтения российскому президенту Владимиру Путину, особенно на военном параде, который вполне может включать в себя войска с полей сражений в Сирии или тех, кто участвовал в захвате Крыма.

Тем не менее, отказ от участия будет интерпретироваться в РФ как непризнание тех огромных жертв, которые принес Советский Союз, чтобы победить нацистскую Германию. Историки обычно оценивают число погибших советских людей в более чем 20 миллионов. Современная РФ безмерно гордится Победой. В этом году отмечается её 75-летие, и парад должен произвести впечатление даже большее, чем обычно, хотя это ежегодное мероприятие.

На Красной площади в Москве, российские военные демонстрируют межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь М» во время военного парада в ознаменование 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 9 мая 2019 года (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ASSOCIATED PRESS

Возрождение традиций советских времен

9 мая в РФ является государственным праздником, и с 2008 года была возрождена советская традиция проезда военной техники по Красной площади. Подобные, хотя и меньшие по масштабу, мероприятия проводятся в городах по всей России.

Ожидается, что в этом году в московском параде примут участие солдаты из более чем 20 иностранных армий, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Тысячи военнослужащих будут сопровождать «375 единиц наземной и авиационной техники», добавил Шойгу.

Организаторы церемонии пока не знают, сколько западных лидеров прибудет, чтобы посмотреть парад.