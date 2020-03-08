Помещённого на домашний карантин россиянина оштрафовали за выброшенный мусор

08.03.2020, 7:53, Новости дня

Из-за подозрения на коронавирус ему запретили покидать квартиру.

Жителю Москвы, который оказался на домашнем карантине по коронавирусу из-за посещения Италии, выписали штраф за то, что он вышел выбросить мусор.

Мужчина прилетел из Милана ещё 23 февраля. После этого он в течение недели ходил на работу и ездил в общественном транспорте. 1 марта с ним связались врачи и сообщили, что до 8 марта ему запрещено покидать свою квартиру в связи с тем, что у одного из пассажиров рейса из Италии был обнаружен коронавирус.

«3 марта я решил вынести мусор, потому что дома его уже некуда было складывать, а в мусоропровод пакеты не помещались. Мусорные баки находятся в пяти секундах ходьбы от подъезда. На следующий день мне позвонили из полиции и спросили, не нарушал ли я карантинный режим», — рассказал москвич.

Полицейские предупредили, что если житель еще раз выйдет из дома, ему выпишут штраф. Так и произошло после того, как на следующий день житель снова вышел из подъезда вынести мусор.

Фото: TJournal

Через два дня к нему пришли сотрудники полиции в медицинских масках и выписали ему штраф на 500 рублей за «Невыполнение законного предписания должностного лица» (статья 19.5 КоАП РФ).

«Полицейские показали мне бланк с двумя фотографиями: мое фото из загранпаспорта и скриншот видео с домофона. В подписи было указано, что совпадение лиц — 75%. Видимо, они используют систему, которая отслеживает людей, находящихся в карантине», — рассказал житель столицы.

Фото: TJournal

По его словам, силовики общались вежливо и «сами удивлялись», что выписывали штраф.

Фото: TJournal

7 марта в России выявили еще четыре новых случая заболевания коронавирусом.



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