Украину призвали готовиться к коллапсу из-за демонтажа госуправления

08.03.2020, 7:30, Новости дня

Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом, считает руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По словам политолога, профессионалы не хотят идти на государственную службу «на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом», передает РИА «Новости».

Романенко считает, что Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов.

Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.

Напомним, в среду вечером Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и приняла решение об утверждении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Также в среду Рада утвердила новый состав правительства, который предложил Шмыгаль. В субботу Гончарук покинул Украину.

Украинский политолог Руслан Бортник сказал газете ВЗГЛЯД, что смена правительства Украины является опасным экспериментом.