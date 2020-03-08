Из-под завалов рухнувшей в Китае гостиницы вытащили 50 человек

08.03.2020, 7:30, Новости дня

Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов рухнувшей гостиницы в китайской провинции Фуцзянь, информирует издание «Синьцзинбао».

По данным издания, в результате обрушения шестиэтажного здания гостиницы Xinjia Express 2018 года постройки погибли два человека. По имеющимся у издания сведениям, под завалами здания в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу оказались около 70 человек, передает РИА «Новости».

Гостиница использовалась для карантина лиц, тесно общавшихсяся с зараженными коронавирусом. В изоляции находились жители районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

Накануне в Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались десятки человек.

Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. К утру воскресенья число жертв нового коронавируса в Китае достигло 3097 человек, число заразившихся увеличилось до 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек.