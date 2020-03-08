Из-под завалов рухнувшей в Китае гостиницы вытащили 50 человек

08.03.2020, 7:30, Новости дня

Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов рухнувшей гостиницы в китайской провинции Фуцзянь, информирует издание «Синьцзинбао».

По данным издания, в результате обрушения шестиэтажного здания гостиницы Xinjia Express 2018 года постройки погибли два человека. По имеющимся у издания сведениям, под завалами здания в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу оказались около 70 человек, передает РИА «Новости».

Гостиница использовалась для карантина лиц, тесно общавшихсяся с зараженными коронавирусом. В изоляции находились жители районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

Накануне в Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались десятки человек.

Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. К утру воскресенья число жертв нового коронавируса в Китае достигло 3097 человек, число заразившихся увеличилось до 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / УАЗы стали дороже, но теперь должны меньше ржаветь

19.02 / Экс-премьер Австралии: власти Малайзии связывают крушение MH370 с самоубийством пилота

24.02 / Военная стратегия Украины закрепит курс страны на членство в НАТО

09.02 / Мэрия Львова отказалась вернуть прах советского разведчика Николая Кузнецова

24.02 / «Кременчуг», «Лубны» и «Оникс»: Украина провела учения в Азовском море

13.02 / В Саратове проверят дворников, которые раскидывали мусор, имитируя уборку

17.02 / Мировые компании выплатили рекордные дивиденды в 2019 году

11.01 / США захотели оштрафовать Boeing на 5,4 млн долларов

23.01 / Эксперт: Интернет начал распадаться на национальные сегменты и этот процесс будет нарастать

09.01 / Les Echos — на фоне иранского конфликта Эрдоган восстанавливает Османскую империю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика