В Британии возмутились конкурсами красоты в российской армии и полиции

08.03.2020, 7:30, Новости дня

Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах в честь Международного женского дня.

Издание, в частности, в негативных красках описало прошедший в Курской области смотр «Краса полиции» из-за того, что в нем смогли принять участие женщины исключительно в возрасте до 30 лет, а также упомянуло конкурс «Краса ВДВ – 2020», участницы которого не только демонстрировали умение стрелять, но и проявляли кулинарные и другие таланты, передает РИА «Новости».

Кроме того, в статье говорится о травле победительницы конкурса «Краса полиции» в Курской области Ирины Ходыревской из-за ее нестандартных внешних данных.

Авторы материала привели мнение российской журналистки Анастасии Красильниковой, которая назвала подобные конкурсы «сексистским», «абсурдными» и «нелепыми», заявив, что мужчины подобного «лишены».

Подписчики Daily Mail в Twitter раскритиковали статью. Питер Себастьян назвал авторов материала «клоунами», Джон Фитцпатрик отметил, что не видит в таких конкурсах ничего плохого, а TheWestbyWarrior не согласился с тем, что конкурсы красоты можно называть «сексистскими».

Напомним, в начале марта в Курской области состоялся конкурс «Краса полиции», а прошлом году в РФ выбирали «Красу Росгвардии».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / В Башкирии осудили архитектора, по чьей вине более 200 семей не могут получить жилье

20.01 / Трамп встретится в Давосе с рядом зарубежных лидеров и с Клаусом Швабом

04.03 / Конституционные смотрители. Как Путин и Никонов будут защищать историю Второй мировой войны

31.12 / Американским военнослужащим запретили использовать TikTok

03.03 / МОК подтвердил проведение летней Олимпиады-2020, несмотря на вспышку коронавируса

11.02 / ЕС предоставит Украине €25 млн помощи на проекты по цифровизации

13.01 / У «Суперджета» после вылета из Шереметьево возникли проблемы с двигателем

11.01 / 10 января на Донбассе были ранены трое украинских военных – штаб ООС

04.02 / Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль в Норвегии

29.12 / Жителя Омска, сообщившего, что росгвардейцы подбросили ему наркотики, нашли с отрезанной головой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика