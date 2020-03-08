Журналисты «1+1» опустились на социальное дно Киева
08.03.2020, 7:30, Новости дня
Во время проверок и рейдов на центральном вокзале Киева всегда тишина и порядок, однако всё меняется, когда нет официальных мероприятий. Журналисты «1+1» опустились на социальное дно украинской столицы и рассказали о бандах, которые годами орудуют на вокзале, и бродягах, которые помогают им ценой собственного здоровья.
Кровь, слёзы и криминал главного вокзала страны. Сегодня полиция и социальные службы устроили совместный рейд для того, чтобы предложить помощь бездомным и показать, как на вокзале навели порядок. Но наша Наталья Нагорная накануне рейда отправилась на вокзал и сравнила, что происходит в воротах столицы не только в день рейда чиновников, но и ночью, когда визит неофициальный. О бандах, которые годами орудуют на вокзале, и бродягах, которые помогают им ценой собственного здоровья, — смотрите в сюжете.
НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ, корреспондент: Для того чтобы увидеть социальное дно столицы, можно просто прийти на железнодорожный вокзал.
Сегодня тут вряд ли будут неожиданности: запланирован рейд. Социальные работники вместе с полицейскими собрались пройтись по вокзалу, чтобы помочь бездомным найти себя в жизни.
ЖЕНЩИНА: Очень многие люди не хотят к нам приходить.
На каждом шагу — полицейские. На вокзале — идеальный порядок. Бездомных социальные работники находят только снаружи помещения.
ЖЕНЩИНА: А откуда вы приехали?
Зовут в социальный приют, а бездомный говорит, что уже был.
МУЖЧИНА: Нас выгнали оттуда.
ЖЕНЩИНА: А за что вас выгнали, может быть, вы были в состоянии алкогольного опьянения?
МУЖЧИНА: Нет, всех повыгоняли.
Товарищи бездомного общаться не хотят, поэтому мужчина жалуется на жизнь сам.
МУЖЧИНА: Не живу, а существую.
Полицейские говорят, что пассажиры постоянно жалуются на бездомных, но в чём их обвинишь?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Кроме как к административной ответственности, их привлечь вообще нельзя.
Главный полицейский вокзала поясняет, что каждый день через его хозяйство проходят 300 тысяч человек. Ещё сложнее с теми, кто тут не только живёт, но и крадёт.
МУЖЧИНА: За такие вопросы я несу ответственность.
Сейчас дела открыты на 16 карманных воришек, но полицейские признаются, что после каждого массового задержания приходится наводить порядок. На этом видео с телефона задержанный курит и танцует в отделении.
АНДРЕЙ СТЕПАНОВ, руководитель отдела на станциях железнодорожного транспорта: По закону мы не можем задерживать в отделении более, чем на три часа. Мы с ними работаем, общаемся, выясняем цель пребывания на вокзале.
В прошлом году мы рассказывали о бандах, которые крадут на вокзале. А перед этим — в 2018 году.
Женщина, которая тогда гадила в мусорный бак, снова ночью находится на вокзале. Она говорит, что не успела на метро.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы тут уже сколько лет не успеваете на метро?
ЖЕНЩИНА: Я? Десять лет.
Мы идём по вокзалу с активистом Сергеем Бондарем. Он транслирует это в соцсети, как ищет преступников и заставляет возвращать кошельки обокраденным. Воровки сразу его узнают и даже прекращают издеваться над полицейскими.
Другая организованная группа, как только увидела активиста, бежит к полиции и просит себя арестовать.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Забрали в отделение.
ЖЕНЩИНА: Забрали чужие.
КОРРЕСПОНДЕНТ: За то, что воровали?
ЖЕНЩИНА: Ну, да, не знаю.
МУЖЧИНА: Было задержано 11 грабителей во время нашего стрима.
Пока группу девушек закрывают на три часа, на вокзале происходит драма: подрались бездомные.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Не двигайся, сиди.
Полицейские знают подравшихся мужчин по именам.
Бродяги открыто провоцируют полицейских. Активисты объясняют: это такая схема — пока на Южном вокзале возятся с бездомными, на Центральном вокзале могут работать преступники.
МУЖЧИНА: Они могут работать в это время в другой части вокзала.
Через 20 минут к побитому всё же приезжают врачи. Бездомный пытается убежать от помощи.
Уже утром на вокзале будет тихо и чисто. По крайней мере, на какое-то время.
Наталья Нагорная, Вадим Литвин, Наталья Рачук и Виктория Балам, ТСН, «1+1».
Дата выхода в эфир 05 марта 2020 года.
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