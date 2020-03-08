Журналисты «1+1» опустились на социальное дно Киева

08.03.2020, 7:30, Новости дня

Во время проверок и рейдов на центральном вокзале Киева всегда тишина и порядок, однако всё меняется, когда нет официальных мероприятий. Журналисты «1+1» опустились на социальное дно украинской столицы и рассказали о бандах, которые годами орудуют на вокзале, и бродягах, которые помогают им ценой собственного здоровья.

Кровь, слёзы и криминал главного вокзала страны. Сегодня полиция и социальные службы устроили совместный рейд для того, чтобы предложить помощь бездомным и показать, как на вокзале навели порядок. Но наша Наталья Нагорная накануне рейда отправилась на вокзал и сравнила, что происходит в воротах столицы не только в день рейда чиновников, но и ночью, когда визит неофициальный. О бандах, которые годами орудуют на вокзале, и бродягах, которые помогают им ценой собственного здоровья, — смотрите в сюжете.

НАТАЛЬЯ НАГОРНАЯ, корреспондент: Для того чтобы увидеть социальное дно столицы, можно просто прийти на железнодорожный вокзал.

Сегодня тут вряд ли будут неожиданности: запланирован рейд. Социальные работники вместе с полицейскими собрались пройтись по вокзалу, чтобы помочь бездомным найти себя в жизни.

ЖЕНЩИНА: Очень многие люди не хотят к нам приходить.

На каждом шагу — полицейские. На вокзале — идеальный порядок. Бездомных социальные работники находят только снаружи помещения.

ЖЕНЩИНА: А откуда вы приехали?

Зовут в социальный приют, а бездомный говорит, что уже был.

МУЖЧИНА: Нас выгнали оттуда.

ЖЕНЩИНА: А за что вас выгнали, может быть, вы были в состоянии алкогольного опьянения?

МУЖЧИНА: Нет, всех повыгоняли.

Товарищи бездомного общаться не хотят, поэтому мужчина жалуется на жизнь сам.

МУЖЧИНА: Не живу, а существую.

Полицейские говорят, что пассажиры постоянно жалуются на бездомных, но в чём их обвинишь?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Кроме как к административной ответственности, их привлечь вообще нельзя.

Главный полицейский вокзала поясняет, что каждый день через его хозяйство проходят 300 тысяч человек. Ещё сложнее с теми, кто тут не только живёт, но и крадёт.

МУЖЧИНА: За такие вопросы я несу ответственность.

Сейчас дела открыты на 16 карманных воришек, но полицейские признаются, что после каждого массового задержания приходится наводить порядок. На этом видео с телефона задержанный курит и танцует в отделении.

АНДРЕЙ СТЕПАНОВ, руководитель отдела на станциях железнодорожного транспорта: По закону мы не можем задерживать в отделении более, чем на три часа. Мы с ними работаем, общаемся, выясняем цель пребывания на вокзале.

В прошлом году мы рассказывали о бандах, которые крадут на вокзале. А перед этим — в 2018 году.

Женщина, которая тогда гадила в мусорный бак, снова ночью находится на вокзале. Она говорит, что не успела на метро.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы тут уже сколько лет не успеваете на метро?

ЖЕНЩИНА: Я? Десять лет.

Мы идём по вокзалу с активистом Сергеем Бондарем. Он транслирует это в соцсети, как ищет преступников и заставляет возвращать кошельки обокраденным. Воровки сразу его узнают и даже прекращают издеваться над полицейскими.

Другая организованная группа, как только увидела активиста, бежит к полиции и просит себя арестовать.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Забрали в отделение.

ЖЕНЩИНА: Забрали чужие.

КОРРЕСПОНДЕНТ: За то, что воровали?

ЖЕНЩИНА: Ну, да, не знаю.

МУЖЧИНА: Было задержано 11 грабителей во время нашего стрима.

Пока группу девушек закрывают на три часа, на вокзале происходит драма: подрались бездомные.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Не двигайся, сиди.

Полицейские знают подравшихся мужчин по именам.

Бродяги открыто провоцируют полицейских. Активисты объясняют: это такая схема — пока на Южном вокзале возятся с бездомными, на Центральном вокзале могут работать преступники.

МУЖЧИНА: Они могут работать в это время в другой части вокзала.

Через 20 минут к побитому всё же приезжают врачи. Бездомный пытается убежать от помощи.

Уже утром на вокзале будет тихо и чисто. По крайней мере, на какое-то время.

Наталья Нагорная, Вадим Литвин, Наталья Рачук и Виктория Балам, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 05 марта 2020 года.