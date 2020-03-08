NYT — запрет на гей-браки нужен Путину, чтобы привлечь людей на голосование

08.03.2020, 7:30, Новости дня

Российский президент предложил внести изменения в Конституцию страны, и наряду со сложным переделом полномочий разных органов там присутствует запрет на гей-браки, положение о Боге, русском языке и советском прошлом. Как полагает журналист The New York Times, делается это, чтобы повысить явку на голосовании.



Reuters

Российский президент Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию, которые, в том числе, запрещают гомосексуальные браки. Как пишет The New York Times, политологи считают, что таким образом власти пытаются поднять явку на грядущем голосовании.

По словам автора статьи, опросы показывают, что у россиян предстоящее голосование вызывает мало энтузиазма. Большинство из изменений, которые там предлагаются, лежат в такой глубоко нормативной плоскости, что даже эксперты не вполне понимают, как они будут работать и зачем они нужны, пишет корреспондент.

Так, например, Путин предложил передать часть полномочий от президента к премьер-министру и парламенту и при этом создать новый орган с пока неясными обязанностями. По мнению экспертов, после истечения срока своих президентских полномочий Путин может перейти на какую-то из новых должностей, но пока своих планов он не раскрывал.

Предложение Путина зафиксировать брак как союз между мужчиной и женщиной должно сделать голосование по традиционным ценностям, приводит автор статьи слова российского политолога Екатерины Шульман. Причём, по её мнению, это положение должно привлечь на голосование как тех, кто за эту меру, так и тех, кто против. Если явка на голосование будет достаточно высокой, то новая Конституция приобретёт законный статус в глазах и россиян, и международного сообщества.

Большинство из предложенных мер отражают идеологическую позицию, которой Путин придерживается уже много лет, пишет издание. В них смешаны «социальный консерватизм», ностальгия по советским временам и поддержка Русской православной церкви.

Помимо темы браков, Путин также предложил закрепить статус русских как этнической группы в основе государства, отмечает автор статьи, записать, что русские традиционно верили в Бога, и зафиксировать Россию преемницей Советского Союза — несмотря на советский атеизм. По мнению журналиста, фраза про русский язык, при положении, что все этнические группы равноправны, должна взывать к чувствам российских националистов.

Как считает политолог Алексей Чесноков, с которым общался журналист, многих людей заботят эти вопросы, а когда речь идёт о моральных принципах, это придаёт веса действиям власти и в её собственных глазах, и в глазах народа.

Большинство россиян ожидают, что Путин останется у власти после своего срока, так что голосование им кажется бесполезным, пишет журналист. Сам Путин ещё не обнародовал предлагаемые поправки, но о них рассказали депутаты, которые по ним голосовали. А вице-спикер Госдумы Пётр Толстой высказался в поддержку запрета на гомосексуальные браки, благодаря которому, по его словам, международные организации не смогут заставить Россию наделить ЛГБТ-сообщество особыми правами, пишет The New York Times.