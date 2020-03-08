Власти Италии решили изолировать Венецию и Ломбардию

08.03.2020, 7:11, Новости дня

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в целях противодействия распространению коронавируса распорядился экстренно изолировать всю северную область Ломбардия, 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке, информирует ANSA.

В частности, декретом правительства Италии запрещается выезд людей на указанные территории и въезд из них, за исключением экстренных обстоятельств, передает ТАСС.

Кроме того, по всей Италии прекращается работа всех спортивных и развлекательных учреждений, а также учреждений культуры, включая театры, музеи и библиотеки. В барах и ресторанах необходимо будет обеспечивать расстояние между посетителями не менее одного метра. Также вводится ограничение на часы работы заведений: они смогут обслуживать клиентов с 6.00 до 18.00.

По последним данным, за сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 36, достигнув 233. Общее число инфицированных достигло 5 тыс. 883. Выздоровели к настоящему моменту 589 человек.

Накануне Австрия ввела проверки на границе с Италией из-за угрозы коронавируса. В тот же день у лидера Демократической партии Италии подтвердился коронавирус.

К пятнице общее число зараженных в Италии достигло 4 тыс. 636 человек, число смертельных исходов насчитывало 197 случаев.

Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.



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