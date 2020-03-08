Мнение: Ататюрк переворачивается в могиле

08.03.2020, 7:09, Разное

Для иллюстрации причин, по которым США отказались вчера поддержать в СБ ООН договоренности о прекращении огня в Идлибе между Турцией и Россией, хотя европейцы были не против. Очевидно, что США рассчитывали, что этот конфликт будет углубляться и полностью разрушит ситуативное партнерство Турции с Россией и Ираном. Но так как Эрдоган пошел на уступки, партнерство сохранилось, а Эрдогана теперь вовсю поливают те, кто искренне болел за боевиков в Идлибе.

В Москве Эрдоган преклоняет колени перед Путиным

Даже по меркам Владимира Путина, которые смущают его иностранных коллег, его обращение с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг было зрелищным — и не очень хорошим для турецкого президента.

Встречаясь с Путиным после недавнего авиаудара в Сирии, в результате которого погибли 34 турецких солдата, от Эрдогана ожидалось, что он займет жесткую позицию по отношению к российскому лидеру. Или, по крайней мере, более жесткую линию, чем его покорность в прошлом.

В конце концов, Эрдоган прекрасно знает, что Россия уполномочила Башара Асада провести атаку, в которой погибли его солдаты. Русские знали, что его силы находились в месте удара до начала атаки. В конечном итоге Путин несет ответственность за кровавый стратегический контекст, а именно за наступление оси Асад-Иран-Россия в сирийской провинции Идлиб. В результате грубого нарушения соглашений о прекращении огня с Турцией наступление оси (и ее преднамеренное нападение на школы и больницы) вызвало исход беженцев на турецкую территорию. Так что да, у Эрдогана были веские причины играть в хардбол в Москве. Вместо этого он решил облизать путинские сапоги.

«Я хотел бы еще раз выразить соболезнования в связи с гибелью ваших солдат в Сирии», — начал Путин, даже не глядя Эрдогану в глаза. Он продолжил винтажное шоу темного юмора чекистов : «Это очень большая трагедия». Затем бывший подполковник КГБ произнес главную ложь. «К сожалению, никто, даже сирийские военные, не знали об их местонахождении». И Путин добавил: «Сирийские солдаты также пострадали».

Любой лидер с базовым чувством собственного достоинства или национальной чести прервал бы здесь Путина. Как я уже сказал, Эрдоган знает, что Путин знал, где его силы. Он знает, что эти силы были атакованы с одобрения Путина. Таким образом, слова Путина были оскорблением для всех турок. Эрдоган ответил, тупо уставившись на Путина, не предлагая даже намека на гнев. Путин победил. Удивительно, но Эрдоган решил заставить себя выглядеть еще слабее, и ему это удалось.

Он предложил оправдание того, почему встреча проходила в Москве, а не в Анкаре, хотя он и просил последнее. Эрдоган знает, что встреча прошла в Москве, потому что Путин хотел, чтобы появился образ, что Эрдогана сам пришел, чтобы воздать должное и попросить компромисса. Но вместо того, чтобы обойти этот вопрос, президент Турции заявил, что принял вариант с Москвой только из-за конституционных изменений Путина . Было бы смешно, если бы не было так жалко.

Всегда существовала опасность, что Эрдоган позволит Путину сыграть с ним еще раз, но это действительно нечто, на что стоит обратить внимание.

Соединенные Штаты и другие союзники Турции по НАТО были готовы укрепить свою позицию против давления Путина. Скоординированные экономические действия могли бы заставить Асада остановиться и заставить Россию отступить из Идлиба.

Но Эрдоган не мог смотреть Путину в глаза. Столкнувшись с человеком из КГБ, он прогнулся. Ататюрк, должно быть, переворачивается в своей могиле.

Том Роган

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/in-moscow-erdogan-kneels-to-putin — оригинал на английском

Ну и там по мелочи Эрдогану в американской прессе регулярно прилетает за покупку С-400 в стиле "Зачем мы должны помогать Эрдогану, который покупает оружие у русских, а не у нас" или "Раз он покупает оружие у русских, вот пусть с ними сам и разбирается".

PS. Турция сегодня подтвердила, что перемирие работает. Сирийцы также отмечают обвальное снижение интенсивности боевых действий, но кое-где вчера и сегодня еще постреливали. Но на фоне того, что творилось в Идлибе еще несколько дней назад, это сущие пустяки. Сегодня в Турцию прилетает российская военная делегация, которая будет обсуждать технические моменты договоренностей Путина и Эрдогана, вопросы турецких обсервационных пунктов в тылу войск Асада, а также перспективы разблокирования трассы М-4, где по договоренности уже через 8 дней должны начаться совместные российско-турецкие патрули. Турции фактически надо обеспечить отвод отрядов боевиков из этой зоны за неделю. Если она этого не сделает, к "другу Реджепу" снова возникнут вопросы.