Музыкальная терапия помогает реабилитации пациентов после инсульта

08.03.2020, 7:07, Разное

Английские исследователи продолжают исследования, проводимые во многих странах мира и посвященные роли музыки в реабилитации больных после инсульта. Музыкальная терапия улучшает мозговые функции и двигательные рефлексы, а также настроение пациентов.
Исследования специалистов Cambridge Institute for Musical Therapeutic Research под руководством доктора Алекса Стрита проводились на базе Адденбургского госпиталя. В нем приняли участие 177 человек, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого полностью или частично потеряли способность к передвижению и речевые навыки. Реабилитация музыкой была одним из способов возвращения жизнедеятельности, наряду с использованием стандартной лекарственной терапии и других восстановительных методов. На ранних этапах особенно эффективным оказалось прослушивание классических музыкальных произведений, что помогло улучшить настроение больных, повысить их мотивацию и избежать психоэмоциональных расстройств.

Ослабленный болезнью организм еще не в состоянии проявлять двигательную активность, однако по мере улучшения становится возможным привлечение пост-инсультных больных к игре на музыкальных инструментах. Она не только быстрее возвращает двигательные способности, но и стимулирует работу головного мозга. Основываясь на полученных данных, исследователи предлагают дополнить процесс реабилитации пациентов после инсультов занятиями музыкой.



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