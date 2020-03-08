Посетитель конференции республиканцев с участием Трампа заразился коронавирусом

08.03.2020, 7:00, Новости дня

Участник ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, на котором в конце февраля выступали глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс, оказался инфицирован коронавирусом, говорится в заявлении организаторов мероприятия.

«Тест на коронавирус одного из участников конференции оказался, к сожалению, положительным. Заражение произошло до конференции, – приводит текст заявления американского консервативного союза (Республиканской партии США) ТАСС.

«Больной изолирован и находится под наблюдением врачей в штате Нью-Джерси. Находимся в контакте с министерством здравоохранения штата Мэриленд (где проходил форум) и будем следовать рекомендациям экспертов здравоохранения», – сообщили организаторы мероприятия.

«Данный участник не находился рядом с президентом [Дональдом Трампом] или вице-президентом [Майклом Пенсом], он никогда не посещал мероприятия в главном зале конференции», – подчеркивается в заявлении.

Тем временем мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что в столице США, предположительно, зафиксирован первый случай коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит публичные выступления, несмотря на случаи коронавируса в американской столице и в штате Мэриленд, где проходила конференция консервативных кругов Республиканской партии США.

Напомним, в пятницу Трамп выделил на борьбу с коронавирусом 8,3 млрд долларов. В субботу губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространения коронавируса.

По данным The New York Times, на территории США находятся более 250 человек, инфицированных коронавирусом. Общее число жертв нового коронавируса на территории Соединенных Штатов достигло 17.