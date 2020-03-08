«Вода продолжает убывать». Крымский журналист показал состояние водохранилищ в Симферополе. Видео

08.03.2020, 6:18, Новости дня

видео

Видео: ПРО КРЫМ / Zair Bakkal / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Волонтерки попросили водителя автобуса выключить российский сериал. Он отказался и высадил их на трассе

18.02 / В новых санкциях против РФ увидели опасность для американцев

22.02 / Подросток попытался убить и закопать школьника в Мурманской области

08.02 / Определились первые финалисты украинского нацотбора на «Евровидение 2020»

03.02 / Врачи опровергли коронавирус у четверых хоккеистов китайских клубов ВХЛ

26.02 / Песков заявил, что Россия не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям

03.01 / Асад пообещал не забыть вклада Сулеймани в борьбу с терроризмом

03.01 / США отправят на Близкий Восток 3 тыс. военнослужащих – СМИ

10.02 / Суд признал мобильный остров на воде в Сочи самостроем и обязал снести

19.02 / Китай выразил протест США из-за своих СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика