«Вода продолжает убывать». Крымский журналист показал состояние водохранилищ в Симферополе. Видео
08.03.2020, 6:18, Новости дня
видео
Видео: ПРО КРЫМ / Zair Bakkal / YouTube
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
08.03.2020, 6:18, Новости дня
видео
Видео: ПРО КРЫМ / Zair Bakkal / YouTube
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
28.01 / Волонтерки попросили водителя автобуса выключить российский сериал. Он отказался и высадил их на трассе
18.02 / В новых санкциях против РФ увидели опасность для американцев
22.02 / Подросток попытался убить и закопать школьника в Мурманской области
08.02 / Определились первые финалисты украинского нацотбора на «Евровидение 2020»
03.02 / Врачи опровергли коронавирус у четверых хоккеистов китайских клубов ВХЛ
26.02 / Песков заявил, что Россия не проводит политику принуждения Украины к братским отношениям
03.01 / Асад пообещал не забыть вклада Сулеймани в борьбу с терроризмом
03.01 / США отправят на Близкий Восток 3 тыс. военнослужащих – СМИ
10.02 / Суд признал мобильный остров на воде в Сочи самостроем и обязал снести
Политика конфиденциальности - GDPR
Карта сайта → новости рыбинска
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090