Анастасия Волочкова украсила себя париками: «От каре до длинных кос»

08.03.2020, 6:07, Разное

Прославленная балерина основательно занялась сменой своего образа к празднику, кардинальным образом изменив волосы. Серия постов в её Instagram-аккаунте посвящена примерке париков разных видов и их демонстрации.
Не так давно появилась информация о длительных процедурах, которые знаменитость проводит по уходу за своими волосами. Короткой стрижки показалось мало Анастасии Волочковой, поэтому она решила дополнить её набором париков практически на каждый день недели.

С этой целью и был совершен поход в салон для их примерки и покупки. Варианты впечатляют своим разнообразием и цветовой гаммой. Среди шести съёмных причесок есть короткие и средней длины, а также светлые локоны, которые можно заплести в две длинные косы. Стать брюнеткой балерина не решилась, отдав предпочтение нежным пастельным тонам: блонд, персиковому и сиреневому.

В одном из новых образов она появилась в СПА-комплексе, где записала видео, а также похвасталась угощением от одной из сотрудниц в виде домашнего варенья. Ролик позволил Волочковой высказать слова благодарности всем тем, кто создает что-то хорошее. Закрыв комментарии, она лишила себя возможности услышать мнение поклонников.



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